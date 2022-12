Sedici artisti fanno squadra con ASSO per donare un'attrezzatura per l'elettro stimolazione funzionale all'ospedale

Si è tenuta lo scorso sabato 10 dicembre, nella sala conferenze del Museo della Ceramica e di Mondovì Piazza, l'inaugurazione della mostra artistica di 16 autori del monregalese e del cebano, finalizzata all’acquisto di una speciale attrezzatura da donare all’ospedale locale.

Gli autori: Bacchiarello, Bruno, Colombatto, Di Napoli, Gazzola, Giubergia, Lattes, Liboà, Manoni, Mazzonis, Michelotti, Mijich, Prucca, Terreno, Unia, hanno donato in più occasioni quadri ed opere all'Associazione A.S.S.O. (Amici per la Sanità del Sud-Ovest della provincia di Cuneo) al fine di raccogliere fondi a fini benefici.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, alcuni autori o i loro parenti e partecipanti.

Il dottor Marco Quercio, Direttore del Servizio di Riabilitazione dell’ASLCN1, organizzato nelle varie sedi dell'Azienda (Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì e Ceva), ha presentato il progetto per il quale è destinata la raccolta fondi. Questo è destinato all'acquisto di un’attrezzatura costituita da un computer, munito di opportuni software che dialoga, con tecnica wireless, con un ricevitore costituito da elettrodi multipli disposti su una fascia allacciata ad un segmento d'arto sia superiore che inferiore. Il programma invia segnali al ricevitore in modo che gli elettrodi stimolino gruppi di muscoli destinati all'effettuazione di movimenti di flessione od estensione delle varie articolazioni.

In questo modo pazienti che sono stati affetti da lesioni cerebrali ischemiche o emorragiche con danno motorio possono ricuperare più facilmente e in tempi più rapidi funzioni di deambulazione o di attività complesse come quelle eseguite dagli arti superiori (presa e manipolazione di oggetti). L'attrezzatura sarà impiegata nella sede di Ceva dove il reparto ha attività sia di degenza che ambulatoriale. Il Dr. Quercio e la Direzione Sanitaria Aziendale hanno optato per questa soluzione data la presenza dell'attività di degenza per i pazienti non autosufficienti.

Nella presentazione il Dr. Quercio ha ringraziato anticipatamente i cittadini generosi che vorranno partecipare all'acquisto di questa attrezzatura in quanto questa aumenta la potenzialità di cura e di riabilitazione di questo territorio. Ha poi annunciato che anche per la sede di Mondovì ci sono in programma novità per il prossimo anno.

L'Associazione A.S.S.O., come affermato dalla sua presidente Mariangela Schellino,si è costituita proprio con lo scopo di convogliare fondi destinati all'acquisto di attrezzature mediche e questo é quanto mai utile in questo momento di difficoltà da parte dell'Ente Pubblico. A tal fine sono gradite offerte versate sul conto corrente dell'Associazione: IT 78 J 08450 46480 000000009364 o acquistando un'opera artistica in esposizione ancora sabato 17 e domenica 18 presso il Museo della Ceramica di Mondovì Piazza.