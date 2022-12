Si è concluso "QB" il progetto curato dal Cfp con il Centro Down Cuneo [FOTO]

Q.B. "Quanto Basta". In cucina è un termine arcinoto per definire una quantità non ben specificata, ma è anche il nome del progetto iniziato lo scorso anno grazie ad una collaborazione con il Centro Down Cuneo.

Spiega Giulio Tiraboschi, responsabile del Cfpcemon Mondovì: "Con il progetto abbiamo voluto dare a questa sigla un altro significato: "Quanto Basta per farci felici!"

E martedì sera, durante la cena di chiusura, questa felicità si poteva leggere negli occhi dei ragazzi che, con grande soddisfazione, hanno portato in tavola ciò che hanno imparato e lo hanno offerto agli sponsor, seguiti con passione e pazienza dai docenti Paolo Pavarino e Andrea Basso."

Il percorso è stato reso possibile dal contributo della Fondazione CRC e della Fondazione BCC Pianfei e Rocca de' Baldi e con la collaborazione della Condotta Slowfood Monregalese e di Michelis S.r.l. Anche l'assessore alla Formazione professionale della Città di Mondovì Francesca Bertazzoli ha gustato il menu e si è attardata con i partecipanti a discutere dei loro sogni nel cassetto.