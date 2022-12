Una florovivaista, custode della biodiversità: è la statuina del presepe 2022 consegnata al vescovo di Cuneo

Il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista, la cui statuina è in consegna in questi giorni ai Vescovi delle Diocesi della Provincia di Cuneo. Obiettivo dell’iniziativa, promossa in tutta Italia da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, è di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro.

“Quest’anno è stata scelta la florovivaista come figura simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme beni immateriali indispensabili per la qualità della vita” spiega il direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu che, con il direttore di Confartigianato Imprese Cuneo Joseph Meineri, ha consegnato la nuova statuina del presepe al Vescovo di Cuneo Mons. Piero Delbosco.

Il comparto florovivaistico – che in Provincia di Cuneo coinvolge centinaia di aziende per una produzione lorda vendibile di oltre 26 milioni di euro e una produzione di piante ornamentali superiore ai 2 milioni – si impegna a garantire bellezza e a migliorare la qualità della vita con il contrasto al cambiamento climatico, all’inquinamento dell’aria e al dissesto del territorio.

“Il florovivaismo – dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo – è espressione di un’agricoltura capace di generare esternalità positive per il bene della comunità e dell’ambiente, nonostante l’aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Un lavoro antico e prezioso che trova riconoscimento nella maggioranza delle case degli italiani che, durante le Festività, sono colorate e profumate da piante e fiori tipici del Natale”.

L’iniziativa di Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti è volta a diffondere la straordinaria attualità e forza del presepe, tradizione molto sentita nel nostro territorio che, oltre ad essere la rappresentazione della nascita di Gesù, è uno strumento di straordinaria attualità per raccontare attraverso i suoi personaggi la multiforme dimensione del Creato, che parte proprio dalla terra, e la realtà di tutti i giorni.