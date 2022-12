Polizia sequestra beni per 200 mila euro a una famiglia "sinti" di Magliano Alpi. Sigilli anche ad un autolavaggio

Sono durate circa un anno le indagini effettuate dalla Polizia di Stato – Divisione Anticrimine - nei confronti di alcuni appartenenti a una famiglia di etnia “Sinti” residente nel Comune di Magliano Alpi, concluse con il sequestro di numerosi beni a loro intestati.

L’attività investigativa ha portato, ad inizio dicembre scorso, l’emissione, nei confronti di A.C., classe 1980, del provvedimento della misura di prevenzione patrimoniale e della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eseguito nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre.

Si tratta di un soggetto con spiccato profilo di pericolosità sociale che, con altri soggetti, era specializzato in furti aggravati, truffa e ricettazione. Negli anni, A.C. ha accumulato ingenti somme di denaro riutilizzate per l’acquisto di beni mobili, oggetti e capi di abbigliamento di gran lusso nonché per stipulare polizze assicurative.

A carico del soggetto e del suo nucleo familiare sono state sequestrate tre autovetture (Fiat Panda, Peugeot 308 e Fiat 500 X), tre conti correnti, per un totale di 95.000 euro circa, due conti di deposito, un conto di deposito titoli pari a circa 5mila euro, tre polizze assicurative per circa 66 mila euro e un'impresa di autolavaggio.