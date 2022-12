Cappotti invernali da donna: PINKO presenta i protagonisti della stagione

Lunghi, corti, a vestaglia o dritti, in faux fur o un panno, ma anche in misto cashmere. I cappotti invernali sono uno dei capispalla più amati dalle donne. Sono questi i veri e propri protagonisti del guardaroba. Ecco tutti i capi must have di PINKO per un guardaroba davvero sensuale e glam.

Tra tutti i cappotti invernali quelli da donna, dal taglio classico, sono senza ogni ombra di dubbio i protagonisti del guardaroba di questa stagione. Per un look chic e formale, ma estremamente femminile, PINKO ha pensato a capispalla ad hoc per ogni occasione andando di pari passo con le tendenze del momento. Nel mondo della moda, pertanto, tra i must have di questo inverno, c’è il cappotto invernale elegante da donna. Ora è chiaro come PINKO abbia nel suo store tantissimi capispalla che corrispondono al fatto di essere sì cappotti invernali da donna, ma che allo stesso tempo siano anche eleganti. Quali scegliere dunque?

Cappotti invernali da donna: taglio a vestaglia o dritto?

Non c’è un ordine preciso per cui tra i vari cappotti invernali da donna si debba per forza scegliere un cappotto con taglio a vestaglia piuttosto che uno dritto. Entrambi sono tra i must have del momento. Le regole della moda spazzano via così ogni possibile dubbio amletico facendosi beffe di Shakespeare. Si può essere trendy indossando un cappotto invernale elegante da donna con taglio a vestaglia di colore nero, ma allo stesso tempo anche indossandone uno caban in panno dal taglio dritto. Se ne può scegliere uno lungo fino al ginocchio o solo a metà polpaccio, puntare su un capospalla invernale con o senza cintura e addirittura variare i colori scegliendo un cappotto invernale da donna color cammello o bianco.

A fare la differenza, al massimo, tra una scelta piuttosto che un’altra è l’occasione in cui esso deve essere sfoggiato o a cosa si indossa sotto. Un cappotto lungo può essere più adatto in una occasione formale serale soprattutto sopra ad un lungo cardigan o a un bel vestito lungo. Un cappotto corto, invece, può permettere di mettere in mostra, con estrema eleganza e sensualità, il lato più sexy puntando tutto sulle proprie gambe soprattutto se si indossa un abito corto.

Per decidere quale cappotto invernale di PINKO indossare in una occasione estremamente chic o glam, per avere un look elegante e raffinato, ma estremamente femminile, si può infine far riferimento alla stagione e alle temperature esterne. Un esempio? I cappotti caban sono l’ideale per le serate autunnali o primaverili o per quelle durante gli inverni più miti.

Stile rock: PINKO ha pensato ai cappotti invernali da donna in faux fur

Le donne più freddolose? Coloro che vivono in posti con clima più freddo o che amano fare escursioni in alta montagna e in mezzo alla neve? Per loro PINKO ha pensato a cappotti invernali in faux fur. Sono capispalla estremamente comodi e caldi che rispecchiano un altro trend del momento. Il faux fur infatti è tornato sotto i riflettori e si è preso, nuovamente, l’attenzione che gli spettava. Con questo materiale PINKO ha realizzato sia cappotti invernali eleganti da donna, ma anche capi più rock per donne cosmopolite che amano vivere appieno la quotidianità e non perdersi nessun evento. Un esempio? Tra i vari capispalla risalta il cappotto cocoon in faux fur tigrato oppure il cappotto cocoon un faux fur verde.

Cintura sì o cintura no? Riflettori accesi sul punto vita

C’è qualcosa che accomuna molti dei cappotti invernali femminili di PINKO appena citati. Quale? La presenza o meno della cintura. Scegliere un cappotto invernale elegante da donna con la cintura significa voler accendere i riflettori sul proprio punto vita, mettere in mostra le curve ed avere così un look più sensuale e sexy. Scegliere, invece, un capo senza la cintura permette maggiormente di nascondere le forme puntando tutto su un altro tipo di seduzione pur rimanendo estremamente femminili. Anche in questo caso la discriminante tra una o l’altra scelta è l’occasione in cui quel determinato capo dovrà essere indossato. Per una cena romantica con la persona amata gli esperti consigliano sempre di mettere in risalto il punto vita e di conseguenza le proprie curve, per una cena di lavoro, invece, la cintura può anche essere lasciata a casa e i cappotti invernali possono essere sfoggiati in tutta la loro semplicità.