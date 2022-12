Come stampare volantini accattivanti per promuovere il brand aziendale

I volantini pubblicitari aiutano a promuovere il brand aziendale in modo efficace, una soluzione efficiente ed economicamente sostenibile perfetta per le piccole e medie imprese.

I volantini promozionali consentono di raggiungere subito i clienti potenziali, per pubblicizzare i propri prodotti e servizi in maniera ottimale con un ritorno sull’investimento elevato.

Con queste risorse è possibile comunicare in pochi secondi il messaggio promozionale, basta riuscire ad attirare l’attenzione delle persone sulle informazioni più importanti che si vogliono trasmettere.

Per raggiungere questo obiettivo è possibile stampare volantini online sul sito di BIZAY, realtà specializzata che aiuta le PMI a comunicare in modo profittevole ottimizzando le loro strategie di marketing.

BIZAY ha rivoluzionato il mercato grazie alle sue tecnologie proprietarie, con le quali è in grado di offrire una qualità superiore a prezzi competitivi assicurando il massimo valore aggiunto ad ogni cliente.



Come ottimizzare il design dei volantini promozionali

Per creare un volantino pubblicitario adatto alle proprie esigenze è necessario innanzitutto scegliere il modello giusto.

Per quanto riguarda le dimensioni esistono diversi formati tra cui scegliere: si va dai modelli più compatti, con misure 105x148 mm o 99x210 mm, fino a quelli più grandi con dimensioni 148x210 mm o 210x297 mm. Questi ultimi sono indicati quando c’è la necessità di inserire elementi grafici come illustrazioni e immagini, mentre quelli più piccoli sono ideali per scopi divulgativi.

Un’altra caratteristica da considerare è rappresentata dal materiale del volantino promozionale, in particolare il tipo di carta e la grammatura. BIZAY, per esempio, propone varie tipologie di carta per i flyer, tra cui i volantini in carta patinata 90 g per valorizzare il contenuto testuale, i volantini in carta patinata lucida da 125 g per ottimizzare le immagini, oppure i volantini in cartone CLA da 315 g per ottenere un aspetto più naturale, aumentare la durevolezza del flyer e creare un effetto elegante e raffinato.

La stampa del volantino pubblicitario può avvenire fronte retro oppure solo fronte, in bianco e nero o a colori, con varie tecniche che possono essere usate come la stampa offset o digitale.

In genere, per piccoli ordinativi le tipografie utilizzano la stampa digitale, un metodo che presenta una serie di limitazioni, tuttavia con BIZAY è possibile usufruire della stampa offset anche per quantitativi ridotto come 500 unità, per sfruttare tutti i vantaggi di una stampa professionale di alta qualità con cui migliorare il rendimento della campagna promozionale.



Come sfruttare i volantini pubblicitari nelle strategie di marketing

I volantini promozionali possono essere utilizzati per molteplici finalità. Questi ottimi strumenti di marketing, infatti, sono perfetti per pubblicizzare offerte, promozioni e sconti in modo efficace, comunicando immediatamente le informazioni necessari per attirare i consumatori presso il punto vendita.

Inoltre, sono utili per la promozione di attività in ambito locale, informando le persone della presenza del proprio negozio nelle vicinanze. Allo stesso tempo, i volantini pubblicitari sono un mezzo efficiente per sponsorizzare l’inaugurazione di una nuova attività, far conoscere ai potenziali clienti un nuovo servizio o informare della vendita di prodotti particolari difficili da trovare in altri store.

Questo tipo di attività promozionale è anche facilmente integrabile con il digital marketing, per esempio creando un’esperienza ibrida aggiungendo un QR Code al volantino con il quale gli utenti possono visualizzare il menu digitale di un ristorante.

Sulla piattaforma Bizay.it è possibile creare volantini promozionali online in modo semplice e veloce, personalizzandoli in base alle proprie esigenze. In alternativa, è possibile usufruire di tantissimi template originali già pronti da customizzare, oppure richiedere lo sviluppo di un progetto grafico completamente personalizzato e unico affidandosi a un team di designer professionisti.

L’azienda mette a disposizione non solo la stampa di volantini pubblicitari personalizzati, ma è in grado di realizzare qualsiasi soluzione di supporto al marketing aziendale, dalla creazione di adesivi con logo per aumentare la notorietà del brand, alla produzione di biglietti da visita customizzati per gestire le relazioni con i clienti.

L’ampiezza della gamma, unita a processi produttivi innovativi e un elevato know how tecnologico, rende BIZAY un fornitore unico affidabile e competente per qualsiasi necessità promozionale, per avere in ogni occasione gli strumenti giusti con cui rendere più visibile il marchio e sviluppare il business.