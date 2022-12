Cosa vuoi fare da grande?

Il CnosFap, Formazione professionale Salesiana della sede di Saluzzo, per l’anno formativo 2023/24 presenta tre percorsi triennali (gratuiti) per giovani 14/24 anni, in uscita dalla terza media:

- Operatore del benessere – erogazione di trattamenti d’acconciatura;

- Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza;

- Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.



Per coloro che hanno già una qualifica coerente si presenta il corso gratuito annuale da:

- Tecnico dell’acconciatura, corso che rilascia Diploma Tecnico e abilitazione professionale.

-

Per effettuare la pre-iscrizione e per visionare i laboratori abbiamo istituito due giornate di Open Day, nelle date:

- 17 Dicembre con orario 8.30/12.30 e 14/17;

- 14 Gennaio con orario 8.30/12.30 e 14/17.

Durante le giornate di Open Day sarà possibile visionare i laboratori, conoscere i formatori e vedere i locali.

Sono aperte anche le iscrizioni ai percorsi di qualifica per giovani e adulti con più di 18 anni.

Tutta l’offerta formativa è finanziata interamente da: Regione Piemonte, Fse, Fse plus e progetto GOL.

Per informazioni: CnosFap, via Griselda, 8 - 0175248285 - info.saluzzo@cnosfap.net

Visita: Facebook CnosFap Salesiani Saluzzo e sito Saluzzo.cnosfap