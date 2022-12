La causa SEC-Ripple (XRP) continua mentre Metacade (MCADE) eccelle durante il presale

La causa intentata dalla SEC contro Ripple (XRP) prosegue, mettendo in forse il futuro della popolare criptovaluta. La causa è iniziata nel 2020 e rimane una spina nel fianco di Ripple, poiché sembra che continuerà fino al 2023.

Mentre il valore del Ripple fatica a recuperare terreno, il nuovo arrivato Metacade (MCADE) sembra avere un futuro promettente con l'inizio del suo presale.

La causa legale spiegata

Alla fine del 2020, la SEC (Securities and Exchange Commission) ha intentato una causa contro la criptovaluta Ripple (XRP) accusandola di essere un titolo e non una valuta, il che la renderebbe soggetta alle normative della SEC. La SEC ha sostenuto che, poiché Ripple non è decentralizzata come le altre criptovalute, ma piuttosto controllata da un'agenzia centralizzata, si tratta di un titolo non registrato anziché di una valuta. Un titolo, come un'azione, deve essere registrato e regolamentato dalla SEC.

Ripple (XRP) è stato progettato per essere un'alternativa alla rete SWIFT, un sistema bancario internazionale che facilita i trasferimenti di denaro tra diverse valute. In pratica, permette a una parte di pagare nella propria valuta e all'altra di ricevere il pagamento nella propria valuta. Ripple stava cercando di far sì che la sua rete completasse queste transazioni utilizzando le sue monete XRP come moneta di scambio, ma la causa ha messo in dubbio il suo futuro.

Come sostiene la causa di Ripple, a differenza di SWIFT che si limita a facilitare i trasferimenti senza detenere beni o valore, la detenzione del valore del token XRP significa che si tratta di una sicurezza anziché di un facilitatore. Se un tribunale dà ragione alla SEC nella causa di Ripple, quest'ultima dovrà essere registrata e controllata dalle normative della SEC.

Che cos'è Metacade?

Metacade è destinato a diventare un hub decentralizzato GameFi, con l'obiettivo di attrarre giocatori e appassionati di criptovalute di tutti i livelli. Promette di dare ai suoi utenti l'opportunità di guadagnare token MCADE non solo con il P2E, ma scrivendo recensioni, pubblicando le migliori versioni alpha e testando i giochi in sviluppo.

Metacade sarà una comunità dedicata a tutto ciò che riguarda GameFi, che darà agli utenti la possibilità di chattare tra loro in tempo reale per discutere e scoprire i nuovi giochi del metaverso più interessanti. Inoltre, ospiterà i propri giochi, oltre a lotterie e premi in palio per i membri della community.

Inoltre, Metacade darà ai suoi utenti la possibilità di plasmare l'attuale futuro del gioco, permettendo loro di votare gli sviluppatori che riceveranno le sovvenzioni per realizzare i loro giochi. Queste sovvenzioni, note come Metagrants, andranno agli sviluppatori le cui idee sono più popolari tra la community di Metacade. I giocatori possono comunicare direttamente con gli sviluppatori per far loro sapere cosa vogliono in un gioco, dando loro un controllo senza precedenti nella creazione dei futuri metaversi.

Il token Metacade, MCADE, sarà costruito sulla popolare rete Ethereum e potrà anche essere messo in staking. Ciò significa che i possessori di MCADE possono guadagnare interessi sui loro token, sostenendo al contempo la community di Metacade. Essendo un hub GameFi progettato per la sua community e gestito da essa, la piattaforma attirerà sicuramente un gran numero di giocatori, appassionati di videogiochi e investitori man mano che la sua popolarità crescerà.

Perché Metacade (MCADE) avrà più successo di Ripple (XRP)?

La moneta XRP di Ripple ha toccato un massimo di quasi $2 all'inizio del 2021, ma da allora ha avuto una tendenza al ribasso costante con un punto di prezzo di poco inferiore ai $0,40 al momento della scrittura di questo articolo. Non solo la causa intentata da Ripple ha reso diffidenti gli investitori, ma il crollo della criptovaluta ne ha fatto diminuire il valore. Se la SEC vincerà la causa, Ripple perderà ufficialmente il suo posto come criptovaluta.

Ma anche se dovesse vincere la causa, i riflettori puntati sul suo controllo centralizzato potrebbero danneggiare la sua reputazione tra gli appassionati di criptovalute che apprezzano l'aspetto di decentralizzazione delle criptovalute. Questo rende Ripple e la sua moneta XRP un investimento rischioso in futuro.

D'altra parte, con il presale appena iniziato e un modello decentralizzato, Metacade sembra destinata a guadagnare valore con il passare del tempo. L'opportunità per gli utenti di Metacade di guadagnare in diversi modi e di avere il controllo sullo sviluppo dei giochi e sulle modalità di gestione di Metacade attirerà ogni tipo di giocatore e sviluppatore.

Con la crescita della community, crescerà anche il valore del token MCADE. Il prezzo della fase beta del presale è di soli $0,008, mentre in quella finale sarà di $0,02. Con un aumento del prezzo in ogni fase successiva, ottenere i token MCADE il prima possibile ti assicura maggiori vantaggi e un maggior potenziale ritorno sull'investimento. Avendo evitato il crollo delle criptovalute e i problemi associati alla causa di Ripple, Metacade sembra continuare ad eccellere mentre XRP arranca.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.