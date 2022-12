Una sedia inadatta al telelavoro può avere conseguenze sulla salute della schiena

La rapida diffusione dello smart working in numerosi ambiti professionali è un fenomeno piuttosto recente. Un meccanismo innescato dalle innovazioni tecnologiche e dalle nuove esigenze organizzative emerse negli ultimi anni. Questa modalità alternativa è divenuta una prassi ormai consolidata tra le aziende alla ricerca di nuove collaborazioni e nuovi profili specialistici. Il telelavoro da remoto è stato adottato, infatti, da imprese e uffici pubblici per fronteggiare l’emergenza sanitaria e assecondare le linee guida emanate dagli organi competenti. Questa sperimentazione ha alimentato l’affermazione di un approccio innovativo anche nei contesti organizzativi più tradizionali e meno predisposti al cambiamento. Alcune realtà imprenditoriali prediligono ancora delle forme ibride che alternano il lavoro in ufficio con quello svolto a distanza in attesa delle disposizioni ufficiali in materia. La direzione intrapresa appare ormai segnata da una progressiva affermazione dello smart working e di nuove tipologie di collaborazione professionale. Questa tendenza provoca anche delle conseguenze dirette sulla salute personale dei lavoratori che non possiedono dei protocolli adeguati e appropriati. Le sedute errate e le posizioni improvvisate dinanzi al monitor provocano una notevole pressione sulla colonna vertebrale. Uno sforzo prolungato è la causa principale dei dolori che coinvolgono la schiena, il collo e la cervicale. Anche le braccia, i gomiti, le spalle e le ginocchia subiscono le conseguenze di una postura scorretta in un ufficio improvvisato in uno spazio domestico. Il principale rimedio per i lavoratori che svolgono un compito da remoto è una sedia ergonomica con determinate caratteristiche tecniche e un supporto per la colonna vertebrale. I muscoli della schiena subiscono le conseguenze peggiori di una postura impropria e in questo articolo valuteremo le soluzioni più appropriate per una seduta salutare e confortevole.

Le problematiche provocati da una postura scorretta coinvolgono soprattutto la schiena e il collo con evidenti ripercussioni sulla salute personale. Una posizione innaturale genera, dopo molte ore trascorse davanti ad uno schermo, una serie di fastidiosi disturbi che si propagano dalla cervicale fino alla base della colonna vertebrale. Questi disagi accomunano tutti i professionisti che svolgono il proprio lavoro da remoto in un ufficio improvvisato. Molti lavoratori trascurano questo aspetto di vitale importanza per il benessere individuale a causa di una scarsa consapevolezza dei danni arrecati al fisico da una posizione innaturale e prolungata.



La soluzione più opportuna è una postura corretta supportata da uno strumento ortopedico in grado di distendere i muscoli e ridurre la tensione accumulata dal corpo durante l’attività lavorativa. La sedia ergonomica è un modello concepito appositamente con un design in grado di adattarsi alla schiena e preservare la postura regolare durante l’orario di lavoro. I soggetti che accusano dei problemi alla colonna vertebrale possono valutare l’ampio catalogo proposto da Ofichairs Italia per lavorare da casa senza problemi, dolori e disagi. Questi specialisti soddisfano qualsiasi esigenza personale e professionale con una vasta selezione di sedie per ufficio, smart working e gaming.



Una proposta dei migliori prodotti per la salute delle personeche devono trascorrere molte ore dinanzi ad uno schermo per motivi di studio o lavoro. La consegna in Italia è del tutto gratuita grazie alla fitta rete di magazzini che garantiscono la spedizione in tempi rapidi dei prodotti più appropriati per il telelavoro da remoto. Una sedia ergonomica deve possedere determinati requisiti per garantire una postura corretta come un poggiatesta, uno schienale regolabile e degli appositi braccioli. Questi elementi svolgono un ruolo essenziale nella definizione della posizione perché assecondano anche le caratteristiche dei monitor e delle scrivanie presenti nella maggior parte delle abitazioni. Il rapporto tra una persona e l’ambiente di lavoro è la materia di studio dell’ergonomia. Un approccio che privilegia il benessere psicofisico di un dipendente in un ufficio pubblico o privato. Le indicazioni fornite da questa metodologia delineano gli interventi più adatti per la protezione della colonna vertebrale durante il telelavoro svolto da remoto in un’abitazione.

Un professionista che lavora da remoto deve proteggere il proprio benessere con qualsiasi strumento adeguato e opportuno. Una seduta efficiente scongiura qualsiasi problema cardiovascolare con un’elevata ottimizzazione degli elementi coinvolti dalla postura come gambe, collo e busto. La cervicale è la regione del corpo umano più soggetta allo stress causato dalla posizione scorretta davanti allo schermo di un computer per molte ore di seguito e senza nessuna pausa. Pochi gradi, infatti, possono incrementare e raddoppiare la pressione subita dai dischi vertebrali con considerevoli ricadute sulla tensione cervicale, sulle spalle e sull’ernia del disco lombare.



Anche gli arti superiori subiscono le conseguenze indesiderate dei problemi provocati dallo smart working svolto senza nessuna precauzione. Le sedie ergonomiche regolano la posizione della colonna vertebrale grazie alla forma anatomica e al sostegno lombare. Questi fattori agevolano il processo di adattamento che incrementano la sicurezza e la comodità per qualsiasi persona con determinate caratteristiche fisiche. I meccanismi di regolazione, in pratica, valorizzano tutte le funzionalità elaborate appositamente per i lavoratori che gestiscono le proprie mansioni da un ufficio domestico.