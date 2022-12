“A suo ricordo”: a Dronero il concerto in onore di don Michele Rossa

A Dronero, sono in tanti a ricordare Don Michele Rossa, uomo di grande intelletto ed umanità. In occasione dei vent'anni dalla sua morte, avvenuta il 7 novembre 2002, questa sera, mercoledì 14 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa dei Cappuccini di Dronero, la Corale Santa Cecilia terrà un concerto in suo onore.

La città ricorderà così l'amato sacerdote natio di Barge che, dal 1951 al 1956, fu inviato presso la Parrocchia SS Andrea e Ponzio di Dronero con l’allora arciprete Don Giovanni Raviolo e, dopo un periodo parroco a San Damiano Macra, 1959 tornò a Dronero per desiderio di don Raviolo, in seguito alla morte del cappellano, don Giovanni Einaudi, nella carica di rettore dei Cappuccini.

Direttore del coro di Santa Cecilia, don Michele Rossa suonava l’organo. La musica era per lui unione, universale parola capace di parlare al cuore delle persone. Grande l’attenzione da parte sua verso i giovani: nel 1959 divenne direttore del Centro Professionale, che nato a Stroppo e sotto la guida di don Giovanni Rovera, si era poi trasferito a Dronero. A cuore aveva il futuro dei giovani e davvero importanti erano i suoi collaboratori, con i quali vi era una forte unione di intenti e progettualità, tramandata nel corso degli anni.Molto importante, inoltre, era per don Rossa la collaborazione con gli altri sacerdoti. Una fede profonda la sua: per tante persone è stato confessore, nonché direttore spirituale.

Questa sera non sarà quindi soltanto un rendere omaggio, ma per ognuno ritrovare custoditi nel cuore importanti ricordi, riconoscenza ed affetto. E sorridere d’affetto, pensandolo in giro per Dronero con la sua veste talare nera.