Al Teatro sociale di Alba va in scena la prima commedia in... videocall

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, alle ore 21, prosegue la rassegna di Prosa del Teatro Sociale “G. Busca” con Maria Amelia Monti e Marina Massironi e la commedia scritta e diretta da Edoardo Erba dal titolo “Il marito invisibile”.



La storia parte da una videochat fra due amiche, Fiamma e Lorella: i saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa più incredibile quando lei rivela che il marito ha una particolarità molto originale: è invisibile. Fiamma, preoccupata, si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante attrazione di noi tutti per l'invisibilità.



Una messinscena innovativa con le attrici che recitano avvolte da uno sfondo blu fa de “Il marito invisibile” la prima commedia in videocall. Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono sempre in scena e appaiono anche in due grandi schermi posti in alto alla scena. La realtà virtuale supera la realtà ordinaria e spinge gli spettatori a interrogarsi sulla scomparsa della vita di relazione e sulle nostre fragilità.



Come scrive Edoardo Erba nelle sue note di regia: “[…]lo spettacolo non prevede mai il buio. Gli schermi sono sempre attivi, perché quando i personaggi escono di scena, prendono il cellulare e il pubblico vede ingrandito quello che loro vedono sullo schermo del telefono. Ne esce un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta, senza lasciargli mai la possibilità di distrarsi.”



