Domenica 18 dicembre alle 16, nella Chiesa del Sacro Cuore, a Cuneo, concerto natalizio con il Coro Vox Armonica di Savigliano, l’orchestra Petit Ensemble Instrumental, i solisti Martina Malavolti, soprano Margherita Scaramuzzino mezzosoprano, Alban Lukaj violino, con la direzione del M° Sergio Daniele.

In programma: Vivaldi GLORIA per soli, coro e orchestra e l'INVERNO per violino e archi da Le Stagionie canti della tradizione natalizia. INGRESSO LIBERO