Domenica 18 dicembre una mattinata "con gusto" a Sant'Anna di Valdieri

Domenica 18 dicembre il ritrovo è alle ore 10.00 presso l’Ecomuseo della Segale di Sant’Anna di Valdieri.

La mattinata inizierà con una ciaspolata insieme alla Guida Parco Luisa Sorrentino, accompagnati dai racconti sui Dré e sui Servan che, da sempre, abitano i boschi della Valle Gesso.

Si rientrerà al Museo della Civiltà della Segale per una visita guidata alla scoperta dei suoi tesori, per poi finire l’attività intorno alle ore 13.00 con un gustoso aperitivo presso la Locanda alpina Balma Meris, per degustare i prodotti bandiera delle valli Gesso, Grana, Stura e Maira.

La partecipazione all’attività è gratuita. A causa del numero limitato di posti è necessaria la prenotazione entro le ore 12 di venerdì 16 dicembre sul sito www.areeprotettealpimarittime.it oppure telefonando allo 0171 976800 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle ore 9 alle 12).

È necessario portare con sé ciaspole, bacchette, calzature e abbigliamento adatto alla stagione e avere un cambio in caso di pioggia o neve, anche da lasciare in auto.

Il progetto Ecomusei del gusto, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei da vivere e giunto al suo quarto anno di sviluppo, promuove la cultura enogastronomica delle Valli Gesso, Grana, Stura e Maira attraverso attività e iniziative realizzate dai quattro Ecomusei che animano i territori: quelli della Segale, Terra del Castelmagno, della Pastorizia e dell’Alta Valle Maira.