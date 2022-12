Natale a Ceresole 2022: l'appuntamento è per domenica 18 dicembre

Domenica 18 dicembre, in occasione delle festività, il Comune di Ceresole d'Alba, la Proloco e il Gruppo Alpini presentano una giornata per immergersi nell'atmosfera del Natale.

Per tutto il giorno nel salone del muBATT è previsto il Mercatino di Natale con bancarelle dedicate all'artigianato, all'arte e alla solidarietà con 10 espositori che vedranno la partecipazione della bottega del commercio Equo e solidale.

Per i piccoli e le famiglie il pomeriggio sarà animato dai truccabimbi, dallo zampognaro e dai Babbi Natale. La merenda sarà offerta con i dolci e la cioccolata calda preparati dalla Proloco e dal Gruppo Alpini mentre per gli amanti della storia locale sarà possibile partecipare alla presentazione dei nuovi contenuti dedicati alla Battaglia di Ceresole del 1544 che sono stati recentemente installati nel salone del muBATT e con il murales posizionato in piazza Donatori di Sangue che riproduce l'incisione realizzata a Berna tra il 1544 e il 1548 dall’incisore svizzero Hans Schaufelein.