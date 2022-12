Si è concluso il primo week end della kermesse natalizia a Savigliano

Nel Laboratorio degli elfi le attività per bambini sono andate esaurite, si è giocato con l’Oasi Giovani, con Voci di mamme, con lo staff del McDonald’s e con la Ludoteca, le signore hanno sperimentato il trucco natalizio, grazie a Monica della Rosa del Deserto.

Si ripete questo week end la manifestazione, con un nuovo calendario di Laboratori, il Circobus, che animerà la piazza sabato 17, mentre domenica pomeriggio si esibiranno le majorettes “The Scarlet Stars” di Peveragno.

Grande partecipazione per l’iniziativa solidale, “Un dono per l’Abio”, ancora per questo week end i volontari dell’Abio saranno presenti presso il punto informativo, per raccogliere giochi e cartoleria per grandi e piccini, che verranno donati ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.

La manifestazione si è svolta grazie al prezioso contributo del Comune di Savigliano, Banca CRSe della FONDAZIONE CRS. Importante la partecipazione degli sponsor nella realizzazione della manifestazione, un caloroso ringraziamento a: McDonald’s Savigliano, Ottica Maestrelli, TekFire, Nova Coop, Ep Foto e Video, Prink, Mc Dental Team, Confartigianato, Arproma, Mondadori Bookstore Savigliano, Gruppo Montello, Specialisti del Riposo, Mowgli Bar,

Ricordiamo gli orari della manifestazione e gli appuntamenti:

Sabato 17 dicembre

- Incantevole Natale dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa

- 9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie

- Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal fotografo Fabrizio Ferrero. Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.

In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le storie inventate dagli studenti saviglianesi.

Il Circobus dell’Associazione Fuma che n’duma farà divertire adulti e bambini dando la possibilità di cimentarsi in quelle arti che erano un tempo prerogativa di poche famiglie votate alla tradizione del circo.

Iniziativa solidale – un dono per l’ABIO

L’Incantevole Natale è anche solidarietà: in collaborazione con l’Associazione ABIO la Fondazione Ente Manifestazioni propone l’iniziativa: “UN DONO PER L’ABIO”. Presso il punto informativo in Piazza Santarosa durante i due week end della manifestazione si raccoglieranno materiali per portare il Natale anche ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. Si raccolgono per i neonati sonaglini e giochi, per i più grandi: materiale di cartoleria e giochi, anche in scatola, date le nuove norme ospedaliere si possono raccogliere solo materiali nuovi.

Programma Laboratorio degli Elfi:

- 9.00 - 10.00 NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

- -10.30-11.30 “NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

- 11.45-12.30: NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

- 15.00-16.00 e dalle 16.30-17.00 : Chi aiuta babbo Natale? Un divertente laboratorio per prepararsi alle imminenti festività natalizie. Durante l'attività sarà letta una storia interattiva con il Kamishibai dedicata al mitico Babbo Natale. Un mix di personaggi e imprevisti da sistemare per far sì che l'uomo dalla tuta rossa possa consegnare nel miglior modo i regali il 25 Dicembre. Tutti saranno protagonisti della lettura e ognuno dei partecipanti nella seconda parte del laboratorio realizzerà un souvenir a tema da portarsi a casa! (Età dai 5 anni in sù...) Costo 10 euro

- 18.00 -19.00 “Caldo Inverno”: a cura di Tiziana di La Nuova Natura, degustazione di infusi e the invernali, con un approfondimento sulle loro proprietà benefiche.

- Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com

Fino ad esaurimento posti

Domenica 18 Dicembre

Dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa

- 9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie

- Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.0 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal fotografo Fabrizio Ferrero. Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.

In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le storie inventate dagli studenti saviglianesi.

I giochi del Ludobus saranno a diposizione di grandi e piccini per giocare e divertirsi insieme.

Al pomeriggio, Il gruppo majorettes “The Scarlet Stars” di Peveragno animerà il centro cittadino. Splendide coreografie su famose basi musicali utilizzando accessori caratteristici del Natale!

Presso il Laboratorio degli Elfi:

- 9.30 – 10.15:/ 10.30 -11.15 /11.30-12.30 - 3 appuntamenti per: “La magia del Natale”: il Mago Tric – Trac direttamente dal Circolo Amici della magia di Torino darà modo ai bambini di sperimentare alcuni giochi di magia e realizzare la loro personale bacchetta magica, al temine giuramento e pergamena per tutti i piccoli maghi!

- 14.30 – 16.00: “A Tavola con Manu”: Emanuele Creator proporrà la perfetta mise en place per cene e pranzi natalizi, tanti spunti per un allestimento glamour, tutti i partecipanti potranno poi creare un centrotavola natalizio da portare a casa. Costo 20 euro.

- 16.30 -18.00 “Libera la tua creatività”: Laboratori e Trucca bimbi di Natale con McDonald's

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com

Fino ad esaurimento posti.

Per info: il sito della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano

www.entemanifestazioni.com

seguiteci su fb: https://www.facebook.com/EnteManifestazioniSavigliano/

sulla pagina Instagram

https://www.instagram.com/incantevole_natale/

Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano - 0172/712536