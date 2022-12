“Una Notte al Museo”: il 16 dicembre arriva l’imperdibile appuntamento in San Francesco

Venerdì 16 dicembre dalle 18.30 alle 21.30, il complesso monumentale di San Francesco di Cuneo aprirà al pubblico per vivere una serata indimenticabile e unica.

Nel chiostro della chiesa medievale sarà possibile intrattenersi con l’apericena preparato da Al 37 Bistrot, accompagnato dalle composizioni e performance originali curate dai musicisti, performer e compositori elettroacustici dell’etichetta discografica Noodles Label. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini dai 4 ai 12 anni. I biglietti sono in esaurimento, ma ne rimangono ancora alcuni su www.eventbrite.it (è possibile pagare comodamente con Satispay).

Sarà poi possibile accedere gratuitamente all’interno della chiesa di San Francesco per una visita notturna straordinaria alla magnifica mostra “I colori della fede a Venezia. Tiziano, Tintoretto e Veronese”, curata dalla Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, che presenta ben cinque pale d’altare dei maestri rinascimentali per la prima volta esposte insieme. Un percorso sensazionale e immersivo tra arte e storia. Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate gratuite di 30 minuti alle ore 18.30, 19.30 e 20.30 per un massimo di 25 persone per turno.

Successivamente, a partire dalle 22 presso il cortile di Palazzo Santa Croce, si terrà il dj set “Drink & music & lights” sempre a cura dei giovani produttori della etichetta discografica Noodles Label con le proiezioni dell’artista visiva Virginia Toffetti, in arte Ingrid. Sarà disponibile un cocktail bar curato da Quarto Cocktail bar e Al 37 Bistrot. Per maggiori informazioni scrivere a

info@cuneoilluminata.eu.

Gli eventi rientrano nel programma di IllumiNatale: elenco completo su www.cuneoilluminata.eu/programma.