Radicali italiani: i cuneesi Blengino e Casu nel comitato nazionale del partito

Si è concluso domenica (11 dicembre) il XXI Congresso nazionale di Radicali Italiani dal titolo “Energie Radicali - Contro i regimi nazional populisti, per il diritto internazionale e i diritti umani e civili”. Il congresso ha rieletto Massimiliano Iervolino Segretario, Giulia Crivellini Tesoriera e Igor Boni Presidente. Anche due esponenti di Radicali Cuneo – G. Donadei nel Comitato nazionale del movimento: si tratta del cuneese Filippo Blengino e della fossanese Alexandra Casu.



“È stato un congresso ricco e intenso, con interventi di qualità ed ospiti speciali, come Akhmed Zakayev, primo ministro in esilio della Repubblica Cecena d’Ichkeria” lo dichiarano in una nota Filippo Blengino e Alexandra Casu.



“Sarà un anno radicale – continuano – ricco di iniziative, a cominciare dalle campagne di sensibilizzazione sul tema della guerra di aggressione in Ucraina. Continuerà il nostro impegno per l’abolizione del carcere, per la legalizzazione delle droghe e dell’eutanasia, per l’uguaglianza, diritti civili e umani. La lotta nonviolenta per la piena affermazione dello Stato di diritto andrà avanti, anche in Provincia di Cuneo”.