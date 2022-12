Al Milanollo di Savigliano partecipato incontro dell'Ente Scuola Edile di Cuneo

Teatro Milanollo gremito di studenti la mattina del 13 dicembre a Savigliano per l’incontro organizzato dall’Ente Scuola Edile di Cuneo che, attraverso le parole della presidente Elena Lovera e del vice presidente Salvatore Correnti, della direttrice Laura Blua e dei docenti della Scuola Edile, ha illustrato la sua attività alle autorità (presente anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera) e alle classi degli Istituti secondari Inferiori e Superiori della zona, tra le quali la terza e la quarta CAT del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo accompagnate dai proff. Stefania Vottero, Antonio Lorenzati, Tiziano Sbardellini.

In seguito alla presentazione il pubblico ha assistito allo spettacolo YES, IT’S POSSIBLE di Marco Berry, mago, illusionista, escapologo, per tanti anni inviato de Le Iene che ha affascinato e divertito con i suoi “giochi” mentali.

Coinvolgendo i presenti a teatro, ha dimostrato che con i nostri piccoli gesti, spesso, sveliamo la parte vera di noi, che non coincide con i nostri comportamenti e con le nostre parole. “Per 15 anni ho studiato come le sette, le aziende, i pubblicitari, condizionassero i nostri comportamenti e le nostre scelte. Ora vi dimostrerò come fanno”, ha detto e, in effetti, alla fine, è riuscito a suggestionare le decisioni dei partecipanti fra il pubblico con l’abilità di un perfetto affabulatore.