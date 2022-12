A Savigliano un albero di Natale con 200 bigliettini di sogni e speranze

Circa 200 bigliettini con desideri, sogni e speranze di bambine e bambini. È stato addobbato anche quest’anno il grande albero di Natale presso il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani, stavolta battezzato “Albero dei desideri”.



In questi giorni, i ragazzi che quotidianamente frequentano il Centro di corso Roma per attività ludiche ed educative hanno preparato ciascuno un biglietto – a forma di Babbo Natale, di angelo o di pallina – con ciò che si augurano per queste Festività e per il nuovo anno che sta per arrivare. Poi lo hanno decorato ed appeso all'abete, un pino vero donato dalla Floricoltura Monviso.



Martedì scorso, a piccoli gruppi, i giovani sono scesi a turno in cortile per appendere il proprio messaggio. E nel tardo pomeriggio, con il calare del sole, l'albero è stato acceso, con un countdown a ritmo di musica.



«Ovviamente – spiegano le educatrici ed il presidente di Oasi Giovani, Gianfranco Saglione – dato il periodo vi sarà un occhio di riguardo al risparmio energetico. Le luci dell'albero resteranno accese in modo ridotto, soltanto in presenza dei bambini». «Terminate le Festività – aggiungono – l'abete resterà nel nostro cortile, e i nostri ragazzi se ne prenderanno cura. Un modo, anche questo, per sensibilizzarli ai temi dell'ambiente e del rispetto della natura».



Intanto, al Centro educativo post-scolastico fervono i preparativi per la tradizionale festa di Natale: si terrà venerdì 23 dicembre, e sarà riservata ai bimbi che frequentano i locali di corso Roma.