Savigliano, torna la rotta solidale con i regali ai migranti

Anche quest'anno è tornata la rotta solidale con i suoi regali migranti. Visto il successo della cena "Intrecci culinari" e grazie al legame di amicizia e di valori che lega le due associazioni, i regali migranti sono pensati e realizzati insieme all'associazione Noi con voi.

In alcuni negozi di Savigliano, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo e Saluzzo si possono trovare oggetti artigianali o prelibatezze provenienti direttamente da alcuni progetti avviati in Africa da "Noi con voi" o realizzati in Italia da volontari italiani e stranieri che mettono a disposizione il proprio tempo e la propria competenza.