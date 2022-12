Calcio Serie D: Fossano-Castellanzese tra gli anticipi di sabato 17 dicembre

Si aprirà nel pomeriggio di sabato 17 dicembre la 18^giornata del girone A di Serie D.

Tanti gli anticipi in programma, visto l'imminente impegno infrasettimanale di mercoledì 21, quando si giocherà l'ultima partita dell'anno solare e del girone di ritorno.

Tra le sfide di sabato anche quella del Pochissimo tra Fossano e Castellanzese con i blues, rinforzati dal mercato e reduci per la prima volta in stagione da due risultati utili consecutivi, "obbligati" a vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica.

Anticiperanno anche: Chieri-Derthona, Fezzanese-Legnano, Gozzano-Sanremese, Stresa-Castanese, Vado-Asti.

Restano fissate per domenica Casale-Chisola, Ligorna-Pinerolo, Pont Donnaz-Borgosesia ma soprattutto il big match di giornata Sestri Levante-Bra.