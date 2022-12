Si è svolta a Mondovì la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI

Lunedì 12 dicembre alle ore 21, nella splendida sala Ghislieri di Mondovì si è svolta, alla presenza di numerose personalità, l’annuale Cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI riferite al 2020 per società, dirigenti ed atleti, della provincia di Cuneo e alcune premiazioni delle eccellenze sportive cuneesi riferite al 2021/22.

La Delegata provinciale del CONI di Cuneo, Prof.ssa Claudia Martin, ha preparato e condotto la bella manifestazione con competenza e professionalità, coadiuvata dal suo Staff tecnico composto dalle Prof.sse Dogliani Elisabetta, Mosso Bruna, Zucchi Claudia e dai Fiduciari Ezio Tino, Paolo Barbero e Patrik Mogan.

Nella serata, iniziata con il consueto inno nazionale, sono state premiate anche le società sportive che hanno aderito al progetto nazionale “CENTRI CONI”, progetto di interdisciplinarietà per i settori giovanili, che ha una particolare rilevanza nell’ambito della promozione sportiva e dedicato ai bambini/e dai 5 ai 14 anni.

Queste le società premiate: Granda Canoa Club, Asd Promosport, Sci Club Ski College Limone, Asd Team Cuneo, Cuneo Canoa, Arcieri di Cuneo,Atletica Mondovì, Twirling Carrù, Tennis Club Match Ball Bra, Bra Multisport Synergy Team e Basket Team 71 Bra. Le Medaglie di bronzo al valore atletico sono andate a: Nicola Arena, Campione italiano 2020 di Rally, a Enrico Barbero e Andrea Stefano Bruno, Campioni italiani di Bocce.

Assenti per impegni sportivi la ciclista Elisa Balsamo, la sciatrice Marta Bassino e Alessandro Barbero, campione di BMX free style.

La Stella di bronzo per i dirigenti è andata a Claudio Nasi del Tennistavolo e la Stella di bronzo come società è stata assegnata agli Amici Pescatori Fossanesi. Particolarmente toccante e partecipata è stata la premiazione dei due atleti paralimpici: Diego Colombari, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokio 2021 di handbike e Michele Biglione, che ha partecipato alle Paralimpiadi di Pechino 2022 nello sci nordico. Assente perché impegnato in Finlandia per la Coppa del Mondo, ha ritirato il premio la mamma, emozionata e commossa.

Inoltre, sono salite sul palco per ricevere un riconoscimento tutte le squadre militanti in campionati di serie A: 5 società di Volley (Granda volley Cuneo in A1, Cuneo Volley in A2, LPM Pallavolo in A2, Volley Savigliano in A3 e la storica VBC Mondovì ora in serie C, ma per anni militante in serie A); 2 società di Hockey su prato (HF Lorenzoni Bra e Hockey Club Bra, rispettivamente Campioni italiani, femminile e maschile); 2 società di Twirling (Twirling Carrù e New Twirling Bra) la Società Tennistavolo A4 Verzuolo con 3 squadre in serie A (Squadra femminile, squadra paralimpica e dei veterani); 5 società di Pallapugno (Cortemilia Campione Italiano 2022 con Massimo Vacchetto e compagni, Subalcuneo, Virtus Langhe di Dogliani, Merlese di Mondovì. Assentil’Augusto Manzo, l’Albese e la squadra di Canale. Infine alcune società di Bocce tra cui l’Auxilium di Saluzzo e il Gruppo Sportivo Passatore.

Sono intervenuti nella premiazione il Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, l’assessore allo sport provinciale Pietro D’Anna, l’assessore allo sport di Mondovì Alessandro Terreno, il Presidente di Fondazione CRC Ezio Raviola e la consigliera FIPAV Mirella Fiorito.

Si ringraziano per i gadget forniti le aziende Balocco, la pasticceria Comino di Mondovì, il Podio Sport.