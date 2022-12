Volley maschile: scatta il campionato U13, Cuneo presente con tre squadre

Partito ufficialmente il campionato giovanile Under 13 maschile. Le tre squadre Banca Alpi Marittime Cuneo (Rossa – Blu – Bianca) sono scese in campo nel primo concentramento stagionale, domenica 11 a Villanova Mondovì, affrontando nel 3 vs 3 i colleghi monregalesi (Bianco – Giallo – Verde).

Cuneo Rossa vs Villanova Giallo 3-0 (15-1/15-3/15-12)

Cuneo Rossa vs Villanova Verde 3-0 (15-9/15-5/15-9)

Cuneo Rossa vs Villanova Bianco 1-2 (15-11/13-15/12-15)

Cuneo Blu vs Villanova Giallo 0-3 (12-15/14-15/13-15)

Cuneo Blu vs Villanova Verde 0-3 (3-15/5-15/7-15)

Cuneo Blu vs Villanova Bianco 0-3 (5-15/7-15/7-15)

Cuneo Bianca vs Villanova Giallo 3-0 (15-12/15-8/15-8)

Cuneo Bianca vs Villanova Verde 2-1 (15-7/9-15/15-13)

Cuneo Bianca vs Villanova Bianco 1-2 (1-15/15-8/1-15)

Tornano a casa a mani vuote sia la serie C di coach Revelli, in trasferta a Collegno, che la serie D allenata da coach Casale ospite a Chieri. Tuttavia, quest’ultimo gruppo ha centrato il punteggio pieno nel campionato Under 17, battendo 3-0 in casa propria la compagine saviglianese. Sconfitta l’U17 Bianca sul campo astigiano.

I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Giovedì 15 dicembre

Under 19

• ore 20.30 Bam Cuneo Bianca VS Vbc Mondovì/Villanova Bianco -> Pala Itis

• ore 20.45 Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo Rossa -> Mondovì

Sabato 17 dicembre

Under 15

• ore 15.30 Bam Cuneo VS Savigliano -> Pala Itis

Serie D • ore 17.30

Bam Cuneo VS Paruzzaro -> Pala Busca

Serie C • ore 20.30

Bam Cuneo VS Racconigi -> Pala Busca

Domenica 18 dicembre

Under 17 • ore 10.30

Bam Cuneo Bianca VS Vbc Mondovì/Villanova -> Pala Itis

Mercatò Alba VS Bam Cuneo Rossa -> Alba

T𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗰𝘂𝗻𝗲𝗲𝘀𝗲, disputate al Pala ITIS e al Pala Busca, saranno trasmesse 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 www.youtube.com/c/cuneovolleytv

http://www.youtube.com/c/cuneovolleytv