Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova fa nove su dieci, 3-0 contro Savigliano

Nono successo sulle dieci gare sinora disputate per il VBC Mondovì/Villanova, che nel posticipo di martedi 13 dicembre piega per 3-0 (25-15,25-20,25-19) il Savigliano e resta saldamente agganciato al treno play-off.

“Abbiamo conquistato altri tre punti molto importanti sia per la classifica che per l’ autostima – commenta al termine Massimo Bovolo – in una gara assolutamente non scontata contro un avversario in costante crescita ed in grado di conquistare punti contro qualunque avversario. Questa era un’ altra partita dove avevamo tutto da perdere, ma siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo e così siamo riusciti ad evitare sorprese. Ora concentriamoci sulla gara di sabato a Villar Perosa contro la capolista Val Chisone, una formazione tecnicamente e fisicamente di ottimo livello, quadrata e che sa giocare una buonissima pallavolo. Per noi sarà un altro importante test nel percorso di crescita e di maturazione che abbiamo intrapreso.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Paganelli in banda, Bertano e Caldano centrali, Basso libero, inserendo successivamente Penta e Bessone.

Nel primo set la squadra monregalese parte forte e si porta prima sul 5-1 con Genesio e poi sul 13-8 con un bel primo tempo di Caldano. Un pallonetto di Paganelli vale il 17-10, un ace di Genesio il punto del 20-13, quindi, con Penta e Bessone in campo, proprio Penta con un bel muro realizza il punto del 25-14 ed infine un primo tempo di Caldano sigla il punto del definitivo 25-15.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 5 pari, poi il VBC cambia marcia e va via, portandosi sul 10-7 grazie ad un bel diagonale di Genesio. Un ace di Garelli vale il 15-11, quindi Genesio sigla il successivo 19-13. Dentro nuovamente Penta e Bessone, quindi Garelli mette a terra il 22-16, un primo tempo di Bertano vale il 24-19 ed infine Garelli sigla il punto del definitivo 25-20.

Nel terzo set i monregalesi commettono qualche errore di troppo e così le due formazioni avanzano a braccetto sino al 14 pari, poi due ace consecutivi di Genesio lanciano il VBC Mondovì/Villanova, che prima si porta sul 18-14 con un beffardo tocco di seconda intenzione di Fabiano, poi ottiene il 21-16 con un bel primo tempo di Bertano, quindi chiude 25-19 con un attacco da seconda linea di Genesio.

Sabato ultimo impegno di questo 2022, che coincide con l’ ultima giornata del girone d’ andata, ed il VBC è atteso dalla difficilissima trasferta di Villar Perosa in casa del Val Chisone (ore 20.45), attualmente capolista solitario. Per i monregalesi una partita molto impegnativa perché, come dimostra ampiamente la classifica, quella del Val Chisone è una formazione di alto livello sia da un punto di vista tecnico che tattico, ma questo per i monregalesi è un test davvero molto importante nel percorso di crescita e di maturazione intrapreso e che potrà dire a che punto tale percorso è al momento.

VBC MONDOVI’/VILLANOVA - SAVIGLIANO 3-0 (25-15,25-20,25-19)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Paganeli, Bertano, Caldano, Basso (L1), Fenoglio (L2), Penta, Bessone, Berutti, Garello, Maccagno. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.