A Cuneo è tornata la grande neve: in azione oltre 100 mezzi spartineve e spargisale

Dalle 12 di oggi sono in azione oltre 100 mezzi spartineve e spargisale a cui si aggiungono gli oltre 50 addetti a piedi con pale per pulire le strade e permettere la scorrevolezza del traffico e la sicurezza degli spostamenti.

Si sta procedendo con la rimozione della neve dalle arterie principali e mano a mano con tutte le altre strade e parcheggi di competenza comunale. Si tratta di oltre 320 km totali, una cifra piuttosto alta a cui si somma il fatto che auto e bus si muovono a velocità ridotta, ostacolando l’intervento celere dei mezzi per ripulire le strade.

Si raccomanda quindi di limitare gli spostamenti per quanto possibile e di avere la massima prudenza alla guida, che deve avvenire esclusivamente con auto e gomme adatte.

Le previsioni ci comunicano che in serata terminerà di nevicare: durante la notte i mezzi continueranno ad essere operativi per garantire un’adeguata pulizia delle strade. In questo senso, le scuole domani rimarranno aperte.