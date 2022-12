A Racconigi 70mila euro da Fondazione CRC per l’energia sostenibile e il clima

Il Comune di Racconigi è risultato vincitore di un bando della Fondazione CRC che prevede un contributo di 70 mila euro per la realizzazione di un PAESC (Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima).

Si tratta di uno strumento che, una volta redatto, fornirà le informazioni necessarie per tracciare la strada verso l'emissione zero di CO2 sul territorio, in linea con le politiche di gestione ambientale europee, nazionali e regionali.