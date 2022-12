Alba, supporter del Marocco delusi ma contenti: si ferma così il sogno mondiale dei leoni

Era iniziata in modo decisamente più gioioso la serata dei tifosi della comunità marocchina albese, riuniti al Cafè Twiga di corso Asti (un altro gruppo si era riunito al bar dell'oratorio parrocchiale di Cristo Re) per dare seguito al sogno “mondiale” della compagine rosso verde. Ma non sono bastati i primi 5 minuti, quando Theo Hernandez ha portato in vantaggio la compagine francese, a spegnere non solo le speranze, ma anche la gioia dei presenti. E a dire il vero l’atmosfera non è cambiata neanche al 79°, quando di fatto il gol di Randal Kolo Muani ha chiuso l’incontro.



Come i giocatori in campo, i supporter langaroli degli undici agli ordini del mister Walid Regragui non si sono dati per vinti fino al novantesimo, così i tifosi in sala hanno continuato a sostenerli, incitandoli a distanza, come uno dei presenti, che dopo il raddoppio francese ha voluto consolare la compagnia: “Va comunque bene così, siamo la prima nazionale africana ad arrivare in semifinale ai Mondiali. Dobbiamo esserne contenti”.



A colpire maggiormente durante tutta la partita è stata la compostezza dei tifosi. Hanno esultato, a tratti hanno incitato i loro giocatori, ma con battiti di mani, qualche canto, sempre senza esagerazioni o esaltazioni. Neanche quando, in modo perlomeno dubbio, il giudice di gara, il messicano Ramos, e il Var, negavano un rigore piuttosto evidente alla Nazionale maghrebina, episodio che probabilmente avrebbe cambiato faccia a tutto l’incontro.



Al triplice fischio finale, tutti i presenti, sempre in modo composto, si sono alzati e piano piano hanno lasciato il locale, ma sempre col sorriso, sapendo che in ogni caso i loro beniamini avevano e hanno compiuto un’impresa che resterà nella storia del calcio. “Adesso andiamo a giocare per il terzo posto”, si sono detti congendandosi. In ogni caso e comunque vada, sarà stato un successo.