I Carabinieri di Ceva hanno incontrato gli anziani per metterli in guardia dalle truffe

Prosegue la campagna informativa e di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe.

Si è tenuto martedì 13 dicembre, presso la biblioteca comunale, un nuovo incontro a favore dell'Università degli Adulti.

I Carabinieri di Ceva hanno incontrato gli anziani per fornire informazioni utili a per difendersi dalle truffe, illustrando le principali tecniche e strategie utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime; sono stati forniti poi utili suggerimenti per tutelarsi da possibili raggiri, raccomandando sempre una chiamata al 112 in caso di dubbi.