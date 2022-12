Delegazione fossanese alla plenaria di Strasburgo con Gianna Gancia

Rafforzare il legame tra Europa e territorio e conoscere i meccanismi Istituzioni Europee, questi i due punti cardine della visita di una delegazione fossanese al Parlamento Europeo di Strasburgo in occasione dell'ultima plenaria del 2022 martedì 13 e mercoledì 14 dicembre.

Il gruppo fossanese, guidato dalla Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, dall'Assessore con delega a sociale, cultura e Gemellaggi Ivana Tolardo e dal consigliere leghista Gianfranco Berrone è stata accolta dalla deputata cuneese Gianna Gancia.

«È stata per noi un'importante occasione di crescita e di confronto con la deputata del territorio - commentano gli Amministratori fossanesi - abbiamo affrontato alcune tematiche chiave della città grazie, anche, alle origini fossanesi di Gianna Gancia. È stata anche l'occasione di approfondire il funzionamento delle Istituzioni Europee, un passaggio chiave per essere in grado di sfruttare al meglio ogni opportunità che l'Europa mette a disposizione delle realtà locali. Questo è solo un tassello di una proficua collaborazione che dura ormai da tempo».

«Ringrazio i consiglieri comunali presenti e i loro ospiti - aggiunge l'Onorevole narzolese Gancia - motivo di orgoglio è che la delegazione fosse guidata da due donne che ricoprono ruoli chiave all'interno dell'Amministrazione Comunale di Fossano. L'assessore Tolardo ha, tra il resto, la delega al sociale che nelle mani di una donna ha in valore ancora più significativo. L'altra delega importante per il Territorio è quella alla cultura, la medesima che la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi ha recentemente assunto in Provincia di Cuneo».