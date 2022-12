L'ordinanza per Francia-Marocco infiamma la politica monregalese, il consigliere Gasco replica al sindaco

Continua il botta-risposta tra l'amministrazione e il centrodestra monregalese.

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre, il Comune ha diramato una nota stampa relativa ad una nuova ordinanza per la partita Francia-Marocco (leggi qui), replicando alle affermazioni dei consiglieri Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco, che avevano definito la misura "dell'ultimo minuto e penalizzante per le attività", aggiungengo che si rischiava di avere "un atteggiamento ai limiti della discriminazione" (leggi qui).

"Sono felice che il sindaco di Mondovì, che è pure presidente della Provincia, abbia tutto questo tempo da dedicare al controllo del social." - dichiara Mauro Gasco, consigliere comunale (Lega) - "Prendo anche atto della sua lezione di etica - che immagino pronunciata con il suo tono saccente al quale ci ha abituato nei suoi interventi in Consiglio comunale - in merito a cosa una persona può o non può scrivere, e soprattutto pensare. Non mi contraddistingue di certo la sua abilità di trasformista, lui nato e cresciuto come uomo di destra, per sua stessa ammissione, e poi passato sotto la bandiera di un civismo di facciata per ottenere consensi".