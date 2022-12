Lunghe code sulla statale 28 del colle di Nava: auto e tir bloccati tra Nucetto e Ceva

Ancora non si è risolta del tutto la situazione di criticità relativa al traffico sulla strada statale 28 del Colle di Nava dopo l'abbondante nevicata di oggi.

Al momento le Forze dell'Ordine sono ancora sul posto per regolare la viabilità: la neve ha bloccato diversi tir che viaggiavano tra i comuni di Nucetto e Ceva, in particolare ai Rocchini, in località Mombrignone, dove queste problematiche si ripetono ogni volta che si verifica una nevicata.

"Per fortuna ci sono le forze dell’ordine e i carabinieri che regolano il traffico dalle ore 15 di oggi, a loro un grazie di cuore per il servizio che stanno svolgendo" spiega il primo cittadino di Nucetto, Enzo Dho - "Questa situazione si ripete ad ogni nevicata, tutto questo non succederebbe se si facessero gli interventi previsti da più di dieci anni sulla statale 28 tra Nucetto e Ormea".