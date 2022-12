Medici, veterinari e dirigenti sanitari in piazza a Roma per la difesa della Sanità pubblica

Tantissime le sigle in rappresentanza di medici, sanitari e veterinari che oggi hanno organizzato un presidio di due ore a Roma, in piazza SS Apostoli, per chiedere che si salvi e si tuteli la Sanità pubblica.

Una lettera accorata in cui chiedono ai cittadini di stare al loro fianco in questa battaglia, che è a favore di tutti. Per cure di qualità, in tempi consoni e non a pagamento.

Questa la lettera resa pubblica.

Cari Cittadini, noi dirigenti medici veterinari e sanitari vogliamo dedicare questa giornata alla difesa della salute pubblica. Sentiamo la necessità di rivolgerci direttamente a voi per condividere i motivi di questa protesta.

Perché riguardano anche voi. Oggi protestiamo per chiedere: Assunzioni di medici per potervi curare senza le lunghe attese

Più soldi per la sanità pubblica e per la tua salute

Cure di qualità in tutta Italia perché ognuno possa curarsi al meglio nella propria regione. Chiediamo anche per te il diritto a una sanità che funzioni.

La diminuzione dei soldi per la sanità pubblica prevista per i prossimi anni, costringerà molti di voi a pagarsi le cure di tasca propria e lascerà tanti altri nel limbo di coloro che le cure non possono pagarle. Per queste ragioni chiediamo la vostra solidarietà oggi e nei prossimi mesi.

La battaglia in difesa della sanità pubblica è la battaglia di tutti. Solo se stiamo dalla stessa parte potremo vincerla. Grazie. I medici, i veterinari, i dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale