Neve e disagi anche sulle strade di Langhe e Roero tra mezzi pesanti intraversati e auto fuori strada [FOTO]

La prima copiosa neve di questo inverno si è portata una serie di disagi che in questi minuti stanno interessando numerosissimi tratti della viabilità provinciale.



Non fanno l’Albese e il Braidese, dove la precipitazione ha ora perso momentaneamente intensità, dopo che a metà mattinata aveva preso a scendere copiosa, anche se le previsioni parlano di un peggioramento nel pomeriggio.



Diverse le segnalazioni di disagi arrivati al nostro giornale. Tra questi quelle che stanno vivendo le numerose auto bloccate in coda in attesa di poter procedere sul cavalcavia di ingresso di Alba Ovest, dalla tangenziale, per le provenienze da Asti verso la rotonda della Vigna, ormai da almeno mezz’ora – dalle 14.30 circa – bloccata da un’autocisterna che non riesce a procedere oltre (aggiornamento: alle 15,25 le auto in coda sul cavalcavia sono state fatte retrocedere sulla tangenziale. L'accesso al sovrappasso è ancora interdetto, nell'attesa).



Poco più in là, in corso Cillario Ferrero ad Alba, si segnalava un altro mezzo pesante in panne all’altezza della rotonda di accesso a corso Giovanni Ferrero, verso lo stabilimento dell’industria dolciaria.



Diversi i punti nevralgici della viabilità locale sui quali al momento si procede con forti difficoltà. Tra questi sono quelli della salita del Bergoglio, ai piedi di Roreto di Cherasco, la tratta tra Cherasco e Pollenzo (dove un furgone è finito fuori strada) quello della salita di località Montebello, in territorio di Corneliano d’Alba, lungo la Strada Regionale 20 Alba-Torino.



I Vigili del Fuoco di Alba sono intervenuti in mattinata per risolvere due segnalazioni di incidenti. Verso le ore 11 sulla SP10 all’altezza dell’abitato del paese di Corneliano, un’autovettura è uscita di strada. Per il conducente nessuna conseguenza, mentre il passeggero è stato trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti.

Una seconda squadra, verso le ore 12.20, è giunta in corso Asti, alle porte di Baraccone di Castagnito per mettere in sicurezza la strada dove, a causa del maltempo si è ribaltato un mezzo a noleggio con piattaforma. Fortunatamente non sono state coinvolte altre vetture e la ditta a noleggio è intervenuta con una gru per rimuoverlo. Sul mezzo, fermo in una piazzola, al momento dell’incidente non era presente personale.



Tra le frazioni Borbore di Vezza d’Alba e Racca di Guarene lunga coda dalle ore 14 circa con circolazione a senso alternativo per auto e mezzo pesante fuoristrada all'altezza del bivio della discesa Sioneri in direzione Racca.

Ore 15,24. Coda ininterrotta di auto tra Cherasco e Pollenzo. Si procede a passo d'uomo. Lungo la Statale 231 a Cinzano di Santa Vittoria d'Alba attualmente ferma la direzione verso Bra.

Ore 15.30. Il manto stradale innevato ha causato problemi anche nel Comune di Bosia: verso le ore 14 un camion si è intraversato nella curva a gomito di Borgata Rutte. Il mezzo pesante ha invaso la strada e si è appoggiato al fossato adiacente.

La circolazione stradale è stata ripristinata verso le ore 15.30 grazie all’intervento del cantoniere comunale che ha utilizzato il grande trattore spargisale e spazzaneve, e all’aiuto dei carabinieri e di alcuni volontari abitanti nella zona. Il mezzo pesante era privo di catene montate e le condizioni della strada hanno fatto il resto. Per il conducente nessuna conseguenza.



Ore 18. Sulla SP7 in zona ospedale di Verduno traffico bloccato: tempi di percorrenza molto alti.



IN CODA SULLA TANGENZIALE DI ALBA [VIDEO]

Articolo in aggiornamento