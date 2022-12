Operazione 'Feudo 2': scatta il commissariamento per Vezza d'Alba

Arriva il commissariamento - tutt'altro che inaspettato - per il Comune di Vezza d'Alba: la Prefettura, con un comunicato stampa, ha infatti sottolineato la disposizione della misura cautelare degli arresti domicialiari nei confronti di Carla Bonino e Giuseppe Steffanino (sindaco e vicesindaco) a seguito dell'operazione 'Feudo 2'.



Bonino e Steffanino sono stati quindi sospesi dalle rispettive cariche ricoperte. I loro poteri amministrativi sono stati conferiti - come da norma - al commissario, nella figura del viceprefetto Francesco D'Angelo.



Nel comunicato non si fa (per ora) riferimento al comune di Montaldo Roero e al suo sindaco Fulvio Coraglio, destinatario anche lui della medesima misura cautelare.