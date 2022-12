Peveragno: si rinnova negli arredi e nella strumentazione tecnica la biblioteca civica

Un nuovo sistema di trasmissione audio-video comprensivo di mixer audio, casse, radiomicrofoni, amplificatori, lettori multimediali, pc portatili e schermo per le proiezioni visive: sono questi gli ammodernamenti tecnologici che hanno investito negli scorsi mesi la biblioteca 'Giulia e Stefano Bottasso' di Peveragno.

I nuovi acquisti - realizzati grazie a un bando regionale - hanno coinvolto anche arredi quali sedie, tavoli e scaffalature per l'esposizione dei libri e nuove tende oscuranti per migliorare la frubilità della sala laboratorio audio-video in orario diurno.