Valorizzare la leadership al femminile: domani il focus di Confindustria Cuneo

Investire nella formazione delle donne per la competitività delle imprese: nel focus di domani venerdì 16 dicembre alle ore 9.00 dedicato alla “Formazione finanziata e certificazione di parità” saranno delineate le opportunità per intraprendere il percorso della parità di genere.

Il tema rappresenta una delle grandi sfide per aziende che vogliano essere realmente sostenibili e contribuire al miglioramento degli standard lavorativi.

Al centro del webinar l’Avviso 2/2022 di Fondirigenti, dedicato alla leadership femminile per il cambiamento.

I progetti che possono essere finanziati comprendono le azioni formative per accompagnare le aziende verso la certificazione di parità, ma possono anche includere le competenze per la valorizzazione della diversity & inclusion; la sostenibilità ambientale e sociale; la transizione digitale; la gestione dei rischi e delle crisi: energetica, finanziaria, della supply chain e della cybersicurezza; le competenze per il cambiamento.

Nel focus si susseguiranno gli interventi di Federica Giordano, responsabile Servizio Formazione CSI Centro Servizi per l’Industria srl, Claudia Strasserra, chief Reputation Officer Bureau Veritas, Elena Felici, avvocato, LCA Studio Legale, Stefania Bergia, responsabile Servizio Welfare Confindustria Cuneo.

Un’opportunità da cogliere dedicata alle imprese associate, che invitiamo ad iscriversi: Confindustriacuneo.it/calendario.