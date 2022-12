Fossano: auto fuori strada in via Bra

Nel primo pomeriggio di oggi 15 dicembre, una Fiat Punto è finita fuori strada su via Bra (SS231) tra l'innesto della tangenziale di Fossano e frazione Tagliata, presumibilmente a causa del manto stradale scivoloso per l'intensa nevicata.



Sul posto il mezzo di soccorso Anas e il carro attrezzi per il recupero, che ha provveduto a sollevare l'auto, finita con due ruote nel canale di scolo che fiancheggia la carreggiata.



Non è stata segnalata la presenza di feriti.