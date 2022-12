Guidava un'auto sottoposta da fermo fiscale: fermato presso parco Monviso

In conclusione del servizio serale congiunto diretto dalla Questura, questa notte una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale ha effettuato un apposito servizio di tutela della sicurezza urbana e stradale identificando due persone presso il parco Monviso e contestando, in un posto di controllo della circolazione stradale, un verbale nei confronti di un conducente alla guida di un autoveicolo risultato, tramite l’interrogazione delle banche dati in dotazione ai veicoli della Municipale, sottoposto a fermo fiscale.

Il Servizio è proseguito con controlli in piazzale Costituzione, parco Parri, zona Movicentro, corso Giolitti, corso Nizza e piazza Galimberti.

Nei prossimi periodi sono previsti ulteriori controlli serali per la tutela della sicurezza urbana, il contrasto della velocità e della guida in stato di ebbrezza.