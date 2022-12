Incidente stradale a Magliano Alpi, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 15 dicembre).

Coinvolto un tir in transito lungo la SP9, uscito fuori strada e intraversatosi in una riva nei pressi del 'Cesar Palace': senza dubbio le abbondanti nevicate, la scarsa visibilità e la condizione del sedime stradale non hanno aiutato.

Si segnala traffico in larga parte rallentato.