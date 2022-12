Christmas Groove, concerto Jazz &Gospel alla Croce Nera di Saluzzo

Venerdì 16 dicembre alle 21 a Saluzzo, nella cornice barocca della Confraternita della Croce Nera l'appuntamento è con un originale concerto di Avvento organizzato da Bramafam CoCreative Italian Experiences.

Con Christmas Groove si vuole celebrare l'attesa del Natale con uno spettacolo di intenso coinvolgimento emotivo ed enfasi ritmica, frutto dell’unione del Jazz con il Gospel. I ritmi sincopati e la ricca e complessa struttura armonica del jazz si uniranno all’ energia vocale, potenza e Spiritualità sprigionati dal canto Gospel. Sul palco, ad accompagnare la suadente voce della cantante verzuolese Maria Cristina Monte, tre grandi musicisti: Nino La Piana, Roberto Chiriaco ed Alessandro Romano che, per l’occasione, hanno arrangiato in chiave jazz un repertorio di canti tipici natalizi. Tutti e tre i musicisti, insegnanti al GLM Musica Lab Jazz di Cuneo, rappresentano il Jazz “Made in Piemonte” ad altissimi livelli, sia nazionali che internazionali.

Nino La Piana, pianista musicista compositore eclettico ha una lunga carriera spesa fra spettacoli in teatri italiani e tournée nel mondo e collaborazioni prestigiose come quella con Antonella Ruggiero, Gianni Coscia, Fabrizio Bosso, Demo Morselli, Enrico Rava, Flavio Boltro, Gianpaolo Petrini Big Band, Miroslav Vitous e Mariano Deidda e Matteo Brancaleone, famoso “crooner” italiano.

Roberto Chiriaco, contrabbasso: Direttore artistico del Festival Jazz di Boves “Vie di Jazz” vanta numerose esibizioni sia in Italia che all'Estero, in città come Dubai, Berlino, Sofia, Mosca e Shangai Numerose le presenze al Blue Note di Milano ed in svariati Festival Jazz dove si esibisce anche come bassista ufficiale di Matteo Brancaleoni. E’ altresì contrabbassista del Maestro Gianni Negro, oltre a collaborare anche con il trombettista Felice Reggio.

Alessandro Romano alla batteria rappresenta invece la leva dei giovani jazzisti della nostra provincia: musicista dalla personalità creativa e versatile arriva ad esibirsi, a soli 25 anni, al fianco di artisti Internazionali del calibro di Uri Caine, Andy Sheppard e Furio Di Castri.

Special Guest della serata l'Asti Gospel Choir: 18 coristi diretti dal Maestro Aurelio Pitino, direttore e voce solista del coro «Anno Domini Gospel Choir» di Torino che ha al suo attivo esibizioni prestigiose come quella del Family Day di Bresso (MI) nel 2012 alla presenza di Papa Benedetto XVI; con Raphael Gualazzi nel 2014 a Sanremo e con Bocelli nel 2019, nel programma Rai2 “Che tempo che fa”.

Il coro si unirà alla jazz band negli ultimi brani dello spettacolo per una coinvolgente e potente esperienza di canto, emozioni, sentimenti ma anche di fraternità, condivisione ed amicizia.

A termine spettacolo ci si scambierà gli Auguri di Natale con un brindisi i con Moscato Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy e Panettone Albertengo, due Eccellenze di Granda che hanno voluto “ firmare” il groove del prossimo Natale. Saluzzo, 6.12.2022 Prenotazione obbligatoria.

Costo biglietto: 15 euro Infos e prenotazioni: Annalisa Dastru’ www.bramafam.com Cell. 335 6607254.