Gli auguri natalizi degli Uomini di Mondo con la serata musicale al Teatro Toselli di Cuneo

Per chiudere nel migliore dei modi un 2022 particolarmente ricco di eventi, l'Associazione cuneese che prende il nome dalla famosa frase recitata in molte pellicole dal comico napoletano Totò "Sono un uomo di Mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo", con il direttivo presieduto da Danilo Paparelli e composto da Domenico Giraudo, Antonio Santullo, Ezio Cavallo, Alessandro Gardelli con l'appoggio di Viviana Bessone, Roberto Marengo e Paolo Leone, augurerà buone feste a tutta la cittadinanza martedì 20 dicembre alle ore 21 presso Il Teatro Toselli di Cuneo con lo spettacolo del quartetto i Quattroquarti: "Cantautorando", un viaggio musicale attraverso le più belle canzoni d'autore. Dopo il sold-out ed il successo del 2019 col precedente concerto natalizio organizzato dagli "Uomini di Mondo", a grande richiesta tornano ad esibirsi Davide Motta Frè, Luisa Arneodo, Martina Tosatto e Paolo Dolcet gli artisti che ci condurranno attraverso uno spettacolo che lega a filo doppio canzoni e aneddoti per tornare con la memoria a questo straordinario ed irripetibile mondo della canzone d'autore italiana che tanto ci affascina. Durante la serata ci sarà la presentazione in anteprima di un evento che avrà ampio rilievo il prossimo anno, il giro ciclistico 2023 da parte dell'Associazione "La storia in bici" presieduta da Michelino Davico. Verrà svelato ed illustrato il percorso di questa corsa non competitiva che in sette tappe porterà i concorrenti tra due capoluoghi italiani come si fece negli anni precedenti con la “Prima epica pedalata degli Uomini di Mondo da Cuneo a Napoli”. Un viaggio a tappe nella storia del costume Italiano attraverso un itinerario che toccherà paesaggi e città ricche di fascino e di storia. Come tradizione saranno molte le sorprese per gli spettatori presenti tra originali gadget e prelibatezze. L'ingresso alla serata è gratuito e libero a tutti fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 339.3662897.