Nel weekend si torna a sciare in alta valle Varaita

Da sabato 17 settembre si torna a sciare in alta valle Varaita. Seppur con qualche giorno di ritardo rispetto alle stazioni di Pian Munè in valle Po e a Rucas nell’Infernotto, partono anche gli impianti di Sampeyre e Pontechianale.



Il manto di neve non è eccessivo, ma ha comunque creato quello strato che consente di dar corso all’innevamento artificiale. Se poi, tra oggi (giovedì 15) e domani (venerdì 16), arrivasse ancora una spanna di neve, sarebbe vera manna.



A Pontechianale sarà aperto per ora solo lo ski-lift di Pineta Nord (dalle 9 alle 16), dopo che l’amministrazione comunale ha perfezionato l’intesa con il nuovo gestore Massimo Giusiano.



Un passaggio che ha determinato una corsa contro il tempo dopo la rinuncia del precedente gestore, Riccardo Tidili. Infatti, il collaudo è avvenuto solo pochi giorni fa.



Si spera che a ridosso delle festività possa entrare in funzione anche la seggiovia. In questo modo, se la neve lo consentirà, potranno diventare attivi anche gli altri impianti.



Lo ski-pass sarà in vendita al pubblico al prezzo promozionale di 12 euro.



Sabato 17, a partire dalle 9, saranno aperti anche gli impianti di risalita di Sampeyre.



Domenica 18 dicembre, alla Baita Sant’Anna, la società che gestisce gli impianti di proprietà comunale, la “Sampeyre 365”, organizza una festa d’inaugurazione con dj set e cocktail di benvenuto.