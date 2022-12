Alba, Gionni Marengo lascia il Consiglio comunale. Al suo posto entrerà Alessandro Giannotto

Nuovo avvicendamento nel Consiglio comunale albese dopo quello che nelle scorse settimane ha visto l’uscita per dimissioni dell’esponente di Impegno per Alba Rosanna Martini e l’ingresso al suo posto di Davide Tibaldi.

Il cambio tra i rappresentanti entrati in Consiglio con le elezioni del maggio 2019 interessa questa volta il fronte della maggioranza a sostegno del sindaco Carlo Bo e riguarda il passo indietro appena annunciato dall’avvocato Gionni Marengo.



“Ritengo che il ruolo di consigliere comunale richieda attenzione e dedizione – scrive in una nota lo stesso consigliere comunale –: due aspetti che per motivi personali non riesco più a garantire. Considerando anche il fatto che non è più mia intenzione quella di ricandidarmi nel 2024, è opportuno da parte mia fare un passo indietro per consentire a chi mi segue in lista di entrare in Consiglio e maturare un po' di esperienza prima delle future elezioni amministrative".



"Mi sono candidato la prima volta nel 2004 – ricorda ancora Marengo – ricoprendo poi dal 2005 al 2009 la carica di presidente della Casa di Riposo “A.B. Ottolenghi”. Dal 2014 a oggi ho fatto parte del Consiglio Comunale e sono stato prima all’opposizione e poi in maggioranza e ho potuto quindi vivere due momenti differenti della vita amministrativa. Per oltre un anno ho ricoperto la carica di presidente di Apro Formazione. Ringrazio i concittadini che hanno espresso a mio favore il loro voto consentendomi così di vivere un’importante esperienza all’interno dell’Amministrazione cittadina. Auguro all’attuale sindaco Carlo Bo ed alla maggioranza consigliare una sempre più proficua azione politica a favore della nostra città”.