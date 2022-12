Lunedì 19 dicembre scuola aperta al Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo (Video)

Una volta finita la scuola media arriva il momento di scegliere un nuovo percorso di studi. Non esistono test per scegliere la scuola superiore giusta, ma spesso basta seguire le proprie passioni. Sicuramente chi ama la musica, non può che scegliere il Liceo Musicale Ego Bianchi. Questo liceo si propone di preparare lo studente alle competenze necessarie per l’esecuzione, l’interpretazione e la composizione musicale. Inoltre, fornisce un’adeguata conoscenza di tradizioni, contesti, opere, generi, artisti, autori riferiti alla musica e ai suoi sviluppi.





Per gli studenti iscritti si apre la possibilità di intraprendere un percorso di progressiva scoperta di due strumenti musicali, a scelta tra un ampio catalogo di proposte, che spaziano dal pianoforte, alla chitarra, alle percussioni, al violino, violoncello, viola, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, saxofono, fagotto, tromba e trombone, corno, arpa, fisarmonica e canto. La pratica dello strumento viene affiancata dallo studio di discipline che permettono di incrementare la conoscenza nei vari ambiti musicali, ponendo in tal modo gli studenti nella posizione adeguata per, una volta giunti al termine dei cinque anni, spaziare nei più svariati ambienti del mondo musicale.

Per i ragazzi che desiderano conoscere da vicino il mondo del liceo musicale, il prossimo appuntamento di scuola aperta è previsto lunedì 19 dicembre alle 14.30 presso il Cinema-Teatro “Don Bosco” invece che nella sede di c.so De Gasperi 11. Nella giornata di scuola aperta, il Liceo Musicale si presenta con un grande spettacolo! Esecuzioni musicali a cura delle classi di strumento e dei Laboratori di Musica d'Insieme.





Per informazioni e prenotazioni inviare mail alla docente referente: elda.giordana@bianchivirginio.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a orientamento@bianchivirginio.it o al numero telefonico 0171 69929.