Neve sulla Granda: domani tutte aperte le scuole delle 'sette sorelle'

Tutti i sindaci delle sette sorelle della Granda confermano che non saranno previste chiusure delle scuole di ogni ordine e grado all’interno dei propri comuni per la giornata di domani, venerdì 16 dicembre.

Una decisione presa in vista delle previsioni meteo in miglioramento già a partire dalle prossime ore. Questo permetterà in nottata a mezzi spazzaneve e spargi sale di ripulire completamente le strade dopo la cospicua nevicata odierna che ha messo a dura prova la viabilità provinciale.