Savigliano: si rinnova il Natale degli 'amici del Sangiu'

Riceviamo e pubblichiamo la lettera degli 'amici del presepe di Sangiu', inviata alla nostra redazione in occasione del periodo natalizio.



Anche nella comunità saviglianese si rinnovano le tradizioni natalizie: nella chiesa di San Giovanni Battista, infatti, da anni ormai viene realizzato un bellissimo presepe meccanico da ammirare per grandi e piccini. L’idea della realizzazione nasce da due cari amici, un tempo anche colleghi, che decisero di mettere a disposizione la loro passione per: luci, legno e modellistica in genere per creare un’atmosfera più accogliente, scalorosa e natalizia e perché no, dare un briciolo di speranza in un luogo di per sé poco invitante: il nosocomio cittadino.



Il tutto ebbe inizio nel lontano 2000, gli anni passano e il presepe diventa sempre più grande e locato in posti differenti, ultima dimora l’adrone della portineria dell’ospedale. Per motivi di sicurezza poi non venne più concesso loro lo spazio per l’allestimento ma, Paolo Bonamico e Antonio Soldano non si fanno prendere dallo sconforto: portano avanti le tradizioni.



Il presepe viene realizzato nella Chiesa di san Giovanni Battista di Savigliano ove non solo la comunità parrocchiale può andare a vederlo, ma chiunque voglia: assaporare il profumo del muschio raccolto in montagna, ascoltare il fruscio dell’acqua che scorre dalle montagne, ammirare i pastori, i contadini intenti nel loro lavoro.



Quest’anno una particolarità di questo capolavoro è legata al periodo cupo e faticoso che abbiamo appena trascorso, un periodo che ci ha messo in discussione portando ad interrogarci su vari aspetti della nostra vita, facendoci capire che le cose importanti, quelle che contano, non sono sempre e solo quelle più appariscenti.



Per sottolineare quest’aspetto il presepe versione 2022 di Paolo e Antonio, è caratterizzato da una grotta che accoglierà a breve Gesù Bambino da, volontariamente, trovare: un messaggio per dire che la speranza la dobbiamo volenterosamente “scovare” e “ricercare”.

Si, proprio come nel presepe di Sangiu, per trovare Gesu’ Bambino bisogna cercare e scendere fino nel profondo del nostro cuore.



Rivolgiamo quindi a tutti voi l’invito di andare nella parrocchia di San Giovanni Battista a Savigliano per ammirare il presepe e, se volete, lasciare un’offerta destinata all’adozione a distanza che dall’inizio dell’attività, ogni anno Paolo e Antonio rinnovano garantendo una vita migliore a bambini non molto fortunati.