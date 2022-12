Autostrada, mezzi pesanti guidati dalla Polizia Stradale tra Carmagnola e Altare

Non si contano i disagi sulle strade della Granda, dove la nevicata sta letteralmente paralizzando la circolazione stradale. Difficile l'intervento anche per i mezzi spazzaneve, non solo per il fatto che sta continuando a nevicare ma perché le strade sono bloccate anche per loro, con i camion intraversati un po' ovunque.

Non va meglio sulla Torino-Savona, dove dalle 16.23 è chiuso il casello di Niella Tanaro in entrambe le direzioni causa NEVE.

Sempre dalle 16.20 è in corso il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti previsto dal protocollo neve tra Bivio A6/A10 Savona e Ceva in direzione Torino e tra Carmagnola e Altare in direzione di Savona.

I mezzi vengono fermati e poi scortati, in fila, da una pattuglia della Polizia Stradale.

Sul fronte ferroviario, non si evidenziano particolari ritardi o disagi. Il più consistente sul treno Cuneo-Ventimiglia, che è partito con circa mezz'ora di ritardo. Sono 18, invece, i minuti di ritardo con cui sta viaggiando il Torino Stura-Alba