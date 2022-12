Code, rallentamenti e mezzi fuori strada: la neve crea disagi sulle strade della Granda [FOTO]

La neve che nelle ultime ore è scesa copiosa ha creato diversi disagi sulle strade della Granda.

I lettori ci segnalano rallentamenti, code e mezzi finiti fuoristrada praticamente in ogni angolo della Provincia.

Un camion è finito fuori strada sulla rotonda di Magliano Alpi, all'altezza della ex discoteca Cesar Palace sulla provinciale 9. Il mezzo occlude in parte la carreggiata.

Stesso problema a Genola uscendo verso Savigliano: sulla statale 20 si sono create code per una macchina ferma in mezzo alla strada.

Traffico rallentato anche sulla provinciale 422.

Lunghe code anche sulla circonvallazione di Fossano.

Segnalato anche un mezzo pesante bloccato a Madonna dell'Olmo, sulla provinciale verso Busca. Lunghe code in tutta la zona.

I mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate vengono già bloccati all'altezza di Borgo San Dalmazzo prima di poter salire verso la SS21 'del Colle della Maddalena': una limitazione al traffico che rimarrà in vigore sino a cessata necessità, ovvero quando saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza in transito.

Rallentamenti anche in zona Albese e Braidese.

Numerose auto bloccate in coda in attesa di poter procedere sul cavalcavia di ingresso di Alba Ovest, dalla tangenziale, per le provenienze da Asti verso la rotonda della Vigna, ormai da almeno mezz’ora – dalle 14.30 circa – bloccata da un’autocisterna che non riesce a procedere oltre.



Poco più in là, in corso Cillario Ferrero ad Alba, si segnalava un’altro mezzo pesante in panne all’altezza della rotonda di accesso a corso Giovanni Ferrero, verso lo stabilimento dell’industria dolciaria.



Diversi i punti nevralgici della viabilità locale sui quali al momento si procede con forti difficoltà. Tra questi sono quelli della salita del Bergoglio, ai piedi di Roreto di Cherasco, la tratta tra Cherasco e Pollenzo (dove un furgone è finito fuori strada) quello della salita di località Montebello, in territorio di Corneliano d’Alba, lungo la Strada Regionale 20 Alba-Torino, tra le frazioni Borbore di Vezza d’Alba e Racca di Guarene.