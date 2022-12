Mezzi pesanti di traverso, chiuse la SS 231 a Fossano e la SS 28 tra Fossano e Trinità

Mezzi pesanti intraversati ovunque e tantissimi disagi in questo 15 dicembre di neve copiosa, che non cessa di cadere. Sono previste nevicate fino alle 20 circa di oggi. Per domani, infatti, Arpa Piemonte non ha diramato alcuna allerta meteo.

Anas ha appena comunicato la chiusura, proprio per la presenza di mezzi intraversati, della statale 231 “di Santa Vittoria” – Tangenziale di Fossano in prossimità dell’ingresso della Tangenziale in direzione Cuneo (km 59) e della statale 28 “del Colle di Nava” all’altezza del km 10, tra Fossano e Trinità.

Ricordiamo che dalle 17 è chiuso il valico del Colle della Maddalena da Argentera al Confine di Stato. Resterà chiuso fino a cessate necessità. Domani, se le condizioni meteo lo consentiranno, si procederà con il disgaggio valanghe con il sistema del Daisy Bell, la campana che provoca esplosioni e consente la caduta artificiale dcelle valanghe.