292 mila Euro al Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra per il potenziamento economico del territorio

Il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra riceverà risorse per 292 mila euro a fronte di investimenti per 365 mila euro, da utilizzare per il miglioramento estetico e il potenziamento economico del territorio rappresentato nell'area di appartenenza distrettuale.

Lo ha annunciato il 14 dicembre la Regione Piemonte, comunicando che il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra si è classificato al settimo posto nella graduatoria dei progetti presentati da parte dei 77 Distretti inseriti nell’elenco regionale.

Tra gli interventi specifici che potranno essere realizzati nel territorio figurano l'operazione di discrict branding per il conseguimento di un'immagine coordinata del Distretto, la costruzione di un database degli operatori commerciali, la sensibilizzazione all'adozione di strumenti per accelerare la transazione digitale e sostenere i negozi di vicinato per vendere e promuoversi on line.